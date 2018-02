Sociale Zaken wil meer weten over Turkse 'jihadpreek' in Hoorn

Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat uitzoeken wat er is gezegd in een moskee in Hoorn, waar volgens De Telegraaf vrijdag gepreekt werd over jihad en martelaarschap van het Turkse leger.

De oorlogstaal zou zijn gedicteerd door de Turkse islamitische stichting Diyanet, waarbij deze en 140 andere Nederlandse moskeeën zijn aangesloten.

Als er echt een dergelijke preek is gehouden, dan zal Koolmees Diyanet daar zeker op aanspreken, laat zijn woordvoerder bij Sociale Zaken desgevraagd weten. Het ministerie van Sociale Zaken is verantwoordelijk voor inburgering en integratie van nieuwkomers in Nederland.

'Zoete nectar van het martelaarschap'

De preek repte over de 'heilige strijd' van het Turkse leger. Er is gesproken over "het zoete nectar van het martelaarschap". De preek zou volgens een moskeebezoeker dienen om omstreden Turkse gevechten tegen Syrische Koerden in Afrin goed te praten.

De Telegraaf heeft de preek in Hoorn opgenomen en vertaald. Maar een woordvoerder van Diyanet zegt tegen de krant dat de preek nergens in Nederland is uitgesproken, omdat Nederlandse imams zelf hun preken schrijven. "Sinds een jaar gebruiken wij eigen preken in plaats van de officiële teksten uit Turkije."

Als er zulke preken klinken in Nederlandse moskeeën, dan vindt Koolmees dat "zeer ernstig", zegt hij tegen De Telegraaf. Koolmees zegt verder dat hij niet wil dat Turks-Nederlandse jongeren geïnspireerd raken door de preken om deel te nemen aan de Turkse oorlogsvoering. "Dat moeten we voorkomen."