GeenStijl, TPO en Persgroep slepen EU voor de rechter

Volgens de EU-afdeling hadden de berichten nooit op de site mogen komen en was een vertaalfout de reden van de vergissing. "Een gelegenheidsargument", zegt Jens van den Brink van advocatenkantoor Kennedy Van der Laan. "De hele redenering van de EU klopt gewoon niet", zei hij in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co.

Want de vertaalfout refereert volgens het advocatenkantoor alleen aan de tekst over de "latente fascistische onderstroom". Volgens het kantoor betekent dit dat "de EU Taskforce achter haar stelling blijft staan dat de overige beschuldigingen die aan de orde komen in het GeenStijl-artikel (...) nog altijd als 'desinforrnatie' worden beschouwd door de EU."

Dat geldt ook voor The Post Online, stellen de advocaten. Daarnaast wijst het kantoor erop dat het de site "vrij staat verslag te doen van wat er op een politieke bijeenkomst wordt uitgewisseld. Dat punt lijkt de EU nog altijd te miskennen. De EU Taskforce neemt ook niets terug van haar motivering om The Post Online als 'disinforming outlet' te bestempelen."

Buk-raket

In het geval van De Gelderlander gaat het om een verslag van een persconferentie van de bouwer van de Buk-raket, in reactie op het rapport over de ramp met vlucht MH17. Het kantoor benadrukt dat de krant zich de woorden van de fabrikant niet toe-eigent en dat het bericht daarnaast ook is overgenomen door andere media, terwijl die niet zijn beschuldigd van het verspreiden van desinformatie.

Net als bij de andere twee media is ook hier gevraagd om het verwijderen van het bericht en rectificatie. Aan beide verzoeken heeft de EU geen gehoor gegeven, schrijft Kennedy Van der Laan. Het bericht is nog altijd te vinden op de site. Daarnaast wordt De Gelderlander volgens het kantoor nu ook beschuldigd om herhaaldelijk pro-Kremlin-desinformatie te hebben verspreid.

De NOS heeft de Europese Commissie gevraagd om een reactie.