Overleden arrestant Waddinxveen had cocaïne gebruikt

In het bloed van de 39-jarige man die begin deze maand overleed nadat hij in Waddinxveen was gearresteerd is cocaïne aangetroffen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt dat dit is gebleken uit toxicologisch onderzoek.

Politiemensen troffen de man aan na een melding over een verward persoon op de openbare weg. Ze wilden hem aanhouden, maar de man verzette zich. Op een filmpje dat een voorbijganger maakte is te zien dat agenten hem tegen de grond drukken terwijl hij op zijn buik ligt. Een van de agenten stompt de man een aantal keer. De beelden veroorzaakten veel ophef.

Geen verklaring vooralsnog

De rijksrecherche startte een onderzoek. Bij sectie op het lichaam van de man zijn blauwe plekken en schaafwonden aangetroffen die volgens de patholoog passen bij "gering uitwendig mechanisch stomp botsend geweld".

Maar volgens het OM kunnen deze verwondingen het overlijden van de man niet verklaren. Bij de sectie zijn geen aanwijzingen gezien voor geweld op de hals. Ook zijn er geen breuken vastgesteld.

Het toxicologisch onderzoek heeft cocaïne aangetoond in het bloed van de overleden arrestant. Een aanvullend onderzoek moet uitwijzen hoeveel hij had gebruikt, aldus het OM.