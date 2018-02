Overleg over cao middelbare scholen mislukt, stakingen dreigen

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor docenten in het middelbaar onderwijs zijn stukgelopen. De vakbonden roepen hun leden op om in actie te komen.

De bonden CNV Onderwijs en Algemene Onderwijsbond eisten een loonsverhoging van 3,5 procent en vermindering van de werkdruk, door leraren minder uren voor de klas te laten staan. De vereniging van middelbare scholen (VO-Raad) wilde niet verder gaan dan een structurele loonsverhoging van 2,35 procent, zegt CNV. De vakbond vond dat te weinig en zegt dat de werkgevers ook niet bereid waren om een "betekenisvolle stap te zetten" om de werkdruk te verminderen.

Lobby

De VO-raad wijst erop dat het kabinet, in tegenstelling tot bij de basisscholen, geen extra geld heeft geïnvesteerd in het middelbaar onderwijs en dat het verminderen van lessen op andere punten weer tot werkdrukverhoging zou leiden. De raad wil de komende tijd gebruiken om bij het kabinet te lobbyen voor extra investeringen.

De huidige cao is nog niet opgezegd door de sociale partners, dat betekent dat de arbeidsvoorwaarden in ieder geval nog tot 1 oktober dit jaar gelden.

De onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst waren in oktober begonnen en zijn dus na vier maanden gestrand. Volgens CNV Onderwijs zijn de leraren bereid om actie te voeren. De bond vertegenwoordigt zo'n 52.000 docenten.

Ook in het basisonderwijs is er onvrede over de werkdruk en salarisverhogingen. Leraren in Noord-Nederland staakten vorige week. De onderhandelingen over een nieuwe cao lopen daar nog, die zijn pas deze maand van start gegaan.