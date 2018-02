Uitvaart en begrafenis Lubbers in besloten kring

Oud-premier Ruud Lubbers wordt vanmiddag in familiekring begraven in Rotterdam. Ook de herdenkingsdienst om 12.00 uur in de Laurentius- en Elisabethkathedraal is uitsluitend voor genodigden. Lubbers overleed afgelopen woensdag op 78-jarige leeftijd. Hij had al geruime tijd gezondheidsproblemen.

Verschillende politici met wie Lubbers samenwerkte arriveerden vanmorgen bij de kerk, zoals Elco Brinkman, Wim Deetman, Bram Peper en Minister van Staat Jos van Kemenade. Ook oud-premiers Van Agt, Kok en Balkenende zijn aanwezig, net als de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb.

In verband met de uitvaart van de oud-staatsman hangen de vlaggen op hoofdgebouwen van de overheid halfstok. Premier Mark Rutte heeft hiervoor een vlaginstructie gegeven.