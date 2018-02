Prins Henrik schopt zelfs tijdens zijn uitvaart tegen tradities van het Deense hof

Zestig familieleden en notabelen nemen vandaag in besloten kring afscheid van de overleden Deense prins Henrik. De intieme uitvaart van de prins is in het Christiansborg Slot in het centrum van Kopenhagen, de zetel van het Deense parlement.

Henrik, die dement was en het afgelopen jaar verschillende zware kwalen had, overleed dinsdag op 83-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn echtgenoot koningin Margrethe en zijn twee zoons. Zijn oudste zoon Frederik, behalve kroonprins ook IOC-lid, kwam eerder terug van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea om zijn vader te bezoeken.

Geen staatsbegrafenis

Henrik heeft zijn hele leven moeite gehad zich te schikken naar zijn rol binnen de Deense monarchie, en wilde ook geen staatsbegrafenis. Ook breekt hij met de 600 jaar oude traditie van de koninklijke familie om te worden bijgezet in de kathedraal van Roskilde. In plaats daarvan wordt de helft van zijn as in een urn bewaard in de privétuin van koninklijk paleis Fredensborg Slot, de andere helft wordt uitgestrooid over zee.

Om het Deense volk toch een afscheid van de prins te gunnen, was Henrik afgelopen dagen in een gesloten kist opgebaard in het Christiansborg Slot. 14.000 mensen kwamen langs. Gisteravond mocht een bredere kring van Franse familie hem een laatste groet brengen.