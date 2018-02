Vulkaan Sinabung verliest zijn piek bij uitbarsting

Een recente uitbarsting van de Indonesische vulkaan Sinabung heeft de piek van de berg weggeblazen. "De top is volledig weggevaagd", zegt een vulkanoloog.

De Sinabung had een lavakoepel van 1,6 miljoen kubieke meter, versteend lava in de krater van de vulkaan. Op nieuwe foto's is te zien dat die hele koepel is verdwenen: waar eerst een steenmassa lag, is nu alleen rook te zien.