Amnesty: illegalen in Nederland te lang opgesloten in detentiecentra

Amnesty houdt de detentiecentra nauw in de gaten sinds de brand in een cellencomplex op Schiphol in 2005, waarbij elf mensen om het leven kwamen. Tussen januari en september 2017 werden 2084 mensen in vreemdelingendetentie geplaatst.

Volgens Busser is het onbegrijpelijk dat de detentiecentra een soort gevangenissen zijn. "We gebruiken in Nederland gevangenissen om vreemdelingen op te sluiten", zegt ze. "Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Als je mensen beschikbaar moet houden voor vertrek, dan is een muur rond het centrum genoeg. Dan kunnen de mensen binnen het centrum gewoon de vrijheid hebben."

Copy-paste

Toenmalig staatssecretaris Teeven beloofde in 2013, na de zelfmoord van de Russische asielzoeker Dolmatov, dat de vreemdelingendetentie voortaan bestuursrechtelijk wordt geregeld, in plaats van strafrechtelijk. Er ligt inmiddels een wetsvoorstel om dat te regelen, maar volgens Amnesty verandert er daarmee weinig.

"Een heel groot deel van wat er in de huidige wet staat, is copy-paste naar de nieuwe wet gegaan", stelt Busser. "Op een heleboel punten, zoals de straf- en ordemaatregelen en het feit dat het gevangenisgebouwen kunnen zijn. Dat is allemaal overgenomen. Maar hij moet snel behandeld worden, want we wachten nu al vijf jaar op die wet."