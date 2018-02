Mishandelde Zwolse jeugdtrainer voelt zich onveilig en neemt maatregelen

"Ik ga niet meer alleen over straat", zegt Uwais Goelab, de Zwolse jeugdvoetbaltrainer die vorige week werd mishandeld tijdens de training van zijn D-pupillen op het veld bij SV Zwolle. "Maar ik ben zeker niet bang voor ze." Daarmee doelt hij op de groep jongens die hem al twee keer hebben mishandeld.

We spreken hem in de zaak van zijn familie aan de Assendorperstraat in Zwolle. Hij had al eerder aanwijzingen dat de groep hem niet met rust zou laten na een incident bij de WRZV-hallen in Zwolle.

Dat meldde hij ook aan de politie. Die deed naar zijn mening onvoldoende om hem te beschermen en vervolgens werd hij opnieuw aangevallen door zeker vijf jongens met bivakmutsen terwijl hij training gaf.

Goelab herkende één van de daders. Die was ook bij het groepje jongens dat hem in december na een potje zaalvoetbal aanviel. "Twee keer heb ik iemand aangewezen, maar ze hebben hem niet eens opgepakt."

Goelab heeft nu beveiliging

De politie bevestigt dat er nog niemand is aangehouden. "Hij is voor de tweede keer slachtoffer geworden, dus we snappen heel goed dat hij zich onveilig voelt. Maar om de mensen voor de rechter te brengen, moeten we de juiste bewijzen verzamelen. We kunnen niet zomaar iedereen die wordt aangewezen, aanhouden."

De politie gaat ervan uit dat er zeker vijf minderjarige jongens betrokken zijn bij de mishandeling op het voetbalveld vorige week. Ze hebben dus sterke vermoedens wie achter de mishandelingen zitten.

"Ik laat me ondertussen beveiligen", zegt Goelab. "Ik zou ze niet aanraden aan mij of mijn familie te komen." Bij de politie heeft de zaak prioriteit. "We reageren extra alert als Goelab verdachte omstandigheden meldt."

Goelab heeft er na twee mishandelingen geen vertrouwen in en heeft dus zelf beveiliging ingeschakeld. Maar hij is zeker niet van plan zich te verstoppen. Hij geeft gewoon zijn trainingen.