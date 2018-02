Jeugdtrainer voor de ogen van spelers in elkaar geslagen

Een jeugdtrainer van een voetbalclub uit Zwolle is voor de ogen van zijn spelers in elkaar geslagen. Tientallen jonge kinderen waren getuige, bevestigt de politie na een bericht in De Stentor.

Woensdagavond kwamen tijdens de training van de D1 van SV Zwolle vier of vijf jongens van buiten de club het veld op. Ze droegen hoodies, hadden twee knuppels bij zich en waren op zoek naar de trainer van 22, schrijft de krant. Die probeerde nog te vluchten, maar gleed uit.

De aanvallers sloegen hem met de knuppels op zijn rug, armen en benen. Ook kreeg hij een schop tegen het hoofd. Een trainer die ertussen sprong, kreeg ook klappen.

Uiteindelijk wisten de vader van het slachtoffer en enkele ouders de aanvallers te verjagen. Een trok nog een mes, maar voor zover bekend is er niet gestoken. Net voordat de politie arriveerde, waren de aanvallers verdwenen.

Ruzie

Een van de aanvallers is door het slachtoffer herkend. Die had de trainer in december met een aantal anderen ook al aangevallen. Dat was bij een zaalvoetbaltoernooi, de aanleiding was een ruzie over een gebroken kettinkje.

Woensdagmiddag kreeg de trainer bericht van de politie dat ze met die zaak bezig waren. Een paar uur later doken de jongens met knuppels op.

De jeugdtrainer stond zaterdag weer op het veld, de clubbestuurders voelen zich boos en machteloos, schrijft de krant. De politie heeft foto's van de daders en beelden van beveiligingscamera's.