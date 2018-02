Moslims die moord op christenen voorkomen: film met moedige boodschap

Nederlandse sponsor

Een van de sponsoren van de film is hulporganisatie Kerk in Nood, die zich inzet voor vervolgde christenen. De organisatie is actief betrokken in de regio, waar door middel van verschillende projecten wordt geprobeerd de dialoog tussen moslims en christenen op gang te krijgen.

"We weten van de spanningen in Noord-Kenia, dat komt in de film goed naar voren", vertelt woordvoerder Dennis Peters. Hij was aanvankelijk verbaasd dat deze film werd gemaakt, omdat er in de media weinig geschreven wordt over christenvervolging.

"We hopen dat dit ook lokaal effect gaat hebben. Dat moslim of christen, ieder los van zijn religie, beseft dat hij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Steeds vaker zien we dat moslims in de regio ervoor kiezen christenen te verdedigen, vaak met gevaar voor eigen leven. Dit is hopelijk een voorbeeld van hoe we met elkaar kunnen omgaan in de toekomst."