Morgenochtend staking van Transavia-piloten

Piloten van Transavia staken morgenochtend van 06.00 uur tot 12.00 uur. Dat heeft pilotenvakbond VNV bekendgemaakt. Duizenden passagiers zullen daardoor niet kunnen vertrekken, nu het in een deel van Nederland krokusvakantie is.

Morgenochtend staan dertig vluchten van de KLM-dochter gepland, waarvan achttien vanaf Schiphol, zes vanaf Rotterdam Airport en zes vanaf Eindhoven Airport. Volgens Transavia hebben die vluchten zo'n 7000 passagiers.

Volgens Joost van Doesburg van de VNV gaat het overgrote deel van de dertig vluchten niet door. "Er zullen misschien twee tot vier vluchten wel doorgaan met piloten die niet meedoen aan de staking", is zijn inschatting.

Stabiele roosters

De piloten kondigden gisteren al aan te gaan staken, nadat de cao-onderhandelingen waren stukgelopen. De piloten zitten al ruim een jaar zonder cao. Ze willen vooral een stabiel rooster. Volgens de pilotenvakbond zijn er zoveel lastminuteveranderingen in het rooster dat dat niet te combineren is met een normaal gezinsleven.

Verder willen de piloten dat Transavia gaat bijdragen aan een beroepsongeschiktheidsregeling en een "bescheiden loonstijging".

Transavia zegt dat het gisteren daaraan in zijn laatste bod tegemoet is gekomen door de toezegging om extra piloten aan te nemen en een hoger loon te bieden. Maar volgens de vakbond is dit aanbod nog niet binnengekomen op papier en is er geen harde garantie voor een stabiel rooster.

Teleurgesteld

Transavia is "teleurgesteld" over de staking. Vanochtend heeft de luchtvaartmaatschappij nog een voorstel gedaan om een bemiddelaar aan te stellen om er toch samen uit te komen. "Het lijkt of de VNV er alles aan gelegen is om de acties door te zetten, ondanks ons voorstel van vanochtend", zegt een woordvoerder.

De luchtvaartmaatschappij zegt alles in het werk te stellen om de overlast voor passagiers te beperken. Het advies is om de website in de gaten te houden. Gedupeerde klanten kunnen hun geld terugkrijgen of hun vlucht omboeken.

Krokusvakantie

Dat de staking voor een deel van de scholen in het zuiden van Nederland in de krokusvakantie valt, is niet bewust zo gepland, zegt VNV-woordvoerder Van Doesburg. "Dat heeft te maken met het verloop en de planning van de onderhandelingen."

Het heeft volgens hem ook geen gevolgen voor het aantal reizigers dat getroffen wordt. "Over een paar weken staan er evenveel vluchten gepland, en die zitten niet minder vol. Tegenwoordig gaan er ook heel veel mensen buiten de schoolvakanties op vakantie." Transavia is een lowcostluchtvaartmaatschappij die vooral vakantiegangers vervoert.