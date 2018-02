Piloten Transavia gaan staken

Piloten van Transavia gaan staken, omdat de luchtvaartmaatschappij in de cao-onderhandelingen niet ingaat op het eindbod van de vakbond. Dat zegt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). Onduidelijk is nog wanneer en hoe lang de piloten het werk gaan neerleggen.

"Gesprekken en onderhandelingen lijken nu achter ons te liggen. Met pijn in het hart gaat de VNV nu over tot het plannen van werkonderbrekingen", laat de bond weten.

De piloten zitten al ruim een jaar zonder cao. Onderhandelingen leverden niets op. Ze eisen regelmatiger roosters, meer grip op hun vrije tijd en een hoger loon.

Niet luisteren

Transavia stelt in een reactie de piloten op die punten tegemoet te zijn gekomen. "Vanochtend hebben we nog een laatste bod gedaan waarmee we de grootste thema's van de piloten hebben behandeld", aldus een woordvoerder.

"We hebben het loonaanbod verbeterd en ook voorgesteld om extra capaciteit in vliegdiensten aan te nemen, waardoor de druk op de roosters wordt verminderd. Daar wilde de VNV tot onze verrassing niet naar luisteren."

De luchtvaartmaatschappij raadt reizigers aan de website in de gaten te houden. Mochten vluchten geannuleerd worden, dan laat Transavia dat uiterlijk acht uur vantevoren weten. Reizigers die hun telefoonnummer hebben doorgegeven, worden per sms geinformeerd.

De woordvoerder wil nog niet ingaan op het mogelijk omboeken van vluchten voor reizigers. "We wachten eerst af wat er precies voor acties komen. Mochten vluchten geannuleerd worden, dan zullen we vanzelfsprekend onze zorgplicht naleven."