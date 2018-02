Autobranden in Utrecht en Arnhem

In de Parkwijk in Utrecht zijn vannacht drie auto's uitgebrand. Het vuur sloeg ook over op de woning waarvoor de auto's geparkeerd stonden. Die liep behoorlijk wat rookschade op. Ook knapte een ruit. Niemand raakte gewond.

De bewoners van het huis in Utrecht zijn geschrokken. Het scheelde niet veel of het vuur had het dak bereikt, met alle gevolgen van dien, aldus een bewoner. "Voor hetzelfde geld ben je je huis kwijt", zegt hij bij RTV Utrecht. "De ruit is sowieso aan diggelen gegaan, maar wat er verder boven is gebeurd weet ik niet. Daar ben ik nog niet geweest."

Ook in Arnhem brandden vannacht drie auto's uit. Dat gebeurde op de Thorbeckestraat. Zowel in Utrecht als in Arnhem sluit de politie brandstichting niet uit.

Utrecht werd eind vorig jaar geteisterd door autobranden. Alleen al in de nacht van 30 op 31 december brandden tien auto's uit. De politie ging toen uit van brandstichting.