Auto's in brand in Utrecht, Amsterdam en Veen

In verschillende plaatsen in het land zijn gisteravond en vannacht weer auto's in brand gestoken. In Utrecht vatten sinds gisteravond zo'n tien auto's vlam, in Amsterdam was het drie keer raak.

In Utrecht waren er branden in Kanaleneiland, Hoograven, Zuilen en Overvecht. In Amsterdam waren er drie autobranden op Wittenburg, bericht stadszender AT5. Die zouden zijn veroorzaakt door vuurwerk.

Veen

In het Brabantse Veen was voor de vierde nacht op rij brand. Vannacht ging opnieuw een auto in vlammen op.

De brandweer in het dorp rukte onder politiebeveiliging uit. Tientallen jongeren keken toe hoe de brand werd geblust. Volgens het Brabants Dagblad is één man aangehouden.

Veen is berucht om een traditie rond Oudjaar waarbij autowrakken in brand worden gestoken. Of het dit keer ook om een wrak ging, is niet bekend.

Eerder deze week bekogelden relschoppers de politie en brandweer met stenen. Twee mensen zijn toen aangehouden.