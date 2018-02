Actrices maken in Londen vuist tegen seksueel wangedrag

Rond de uitreiking van de Britse Bafta-filmprijzen maken 190 Britse en Ierse actrices gezamenlijk een vuist tegen seksueel misbruik op de werkvloer. In een open brief schrijven ze dat het afgelopen moet zijn met seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten en andere wijdverspreide misdragingen die door de #MeToo-discussie aan de oppervlakte zijn gekomen.

Bij de feestelijke uitreiking van de prijzen, vanavond in Londen, zullen de actrices in het zwart gekleed gaan, in navolging van hun Amerikaanse collega's bij de uitreiking van de Golden Globes in Hollywood, begin januari. Die bijeenkomst stond volledig in het teken van het seksueel misbruik door de Hollywood-producent Harvey Weinstein en alle andere zaken die daarna naar buiten zijn gekomen.

De Amerikaanse tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey hield er een vlammende speech waarin ze voorspelde dat er een dag aanbreekt "dat mannen en vrouwen opstaan die ervoor zorgen dat niemand ooit nog me too hoeft te zeggen".

Fonds voor juridisch advies

De Britse actrice Emma Watson, bekend van haar rollen in de Harry Potter-films en Beauty and the Beast, heeft 1 miljoen Britse pond (1,13 miljoen euro) gestort in een anti-misbruikfonds dat via crowdfunding geld inzamelt voor een netwerk van juridische adviseurs die slachtoffers van aanranding en verkrachting kunnen bijstaan. Collega-acteurs Keira Knightley en Tom Hiddleston doneerden ieder 10.000 pond aan het fonds.

In de brief, onder de noemer Dear Sisters, schrijven de actrices dat het hun om meer gaat dan alleen hervormingen in de filmindustrie. Ze wijzen erop dat het verschil in betaling tussen vrouwen en mannen alleen maar groter is geworden, en richten zich op veilige werkomstandigheden waarbij niemand wordt gediscrimineerd op grond van ras of sekse.

"In 2018 lijken we wakker te zijn geworden in een wereld die rijp is voor verandering. Als we deze beweging werkelijk serieus nemen, zal de lijn die we in het zand trekken uiteindelijk in steen staan gegrift."