Topman Weinstein Company ontslagen

De topman van het bedrijf van Harvey Weinstein is ontslagen door de raad van bestuur. Er waren vragen over hoeveel David Glasser wist van het wangedrag van de filmproducent.

Glasser leidde de Weinstein Company samen met de broers Harvey en Bob Weinstein. Eerder was hij hoofd personeelszaken van het bedrijf en in die rol was hij verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten over seksueel misbruik.

Het ontslag komt kort na een aanklacht tegen de gebroeders Weinstein en hun bedrijf omdat er te weinig zou zijn gedaan om wangedrag te voorkomen. Glasser wordt daarin niet bij naam genoemd, maar het management in het algemeen wel. "Zij wisten wat er gebeurde, maar ze deden niks", betoogt het OM.

Onderhandelingen

Harvey Weinstein is door meer dan zeventig vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, van aanranding tot verkrachting. Hoewel hij de aantijgingen tegenspreekt, nam hij vorig jaar ontslag bij zijn eigen filmbedrijf.

Glasser leidde de onderhandelingen over de verkoop van het bedrijf aan een groep investeerders en werd genoemd als de nieuwe directeur ervan. Door unaniem met zijn ontslag in te stemmen, lijkt de raad van bestuur een nieuwe start te willen maken.