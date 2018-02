Blijdschap, verdriet en zorgen over de toekomst op Kosovo's 10e verjaardag ​

In de woonkamer van Ferdonije Qerkezi klinkt alleen het tikken van de klok. In haar huis in het stadje Gjakova is de tijd stil blijven staan in 1999. Toen raakte ze in een klap haar hele gezin kwijt. Servische politieagenten drongen haar huis binnen en namen alle aanwezige mannen mee. Ze zag ze nooit meer terug. Pas vijf jaar later werden de lichamen van twee zoons gevonden. Twee andere zoons en haar man zijn nog steeds vermist.

Soms komen er gasten, want Qerkezi heeft van haar huis een museum gemaakt ter nagedachtenis aan haar geliefden. Drie kamers op de bovenverdieping hangen vol met ingelijste foto's, schooldiploma's en krantenartikelen. Ze heeft alles bewaard, van schoenen tot posters van popsterren aan de muur in de slaapkamers van haar zoons. Zelfs het ledikantje waar ze alle vier in hebben gelegen.

"Ik stel mijn huis open als museum omdat ik wil dat de nieuwe generaties ook weten wat hier is gebeurd tijdens de oorlog, wat ze mijn familie hebben aangedaan", zegt ze.