Zuid-Korea ziet top met het noorden nog niet zitten

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in houdt topoverleg met het regime van Kim Jong-un nog even af, al hoopt hij dat de Olympische Spelen van positieve invloed zullen zijn op de banden met Noord-Korea.

Moon vindt dat Noord-Korea eerst met de Verenigde Staten in gesprek moet. Verder verlangt hij toezeggingen van Pyongyang over de afbouw van het nucleaire programma.

Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, heeft Zuid-Korea op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang uitgenodigd voor een top. Die uitnodiging wilde Moon niet direct aanvaarden. "Laten we niet op de zaken vooruitlopen."

Vervreemding

Het lijkt er op dat Zuid-Korea gesprekken met het noorden afhoudt om de Verenigde Staten niet van zich te vervreemden. Critici denken dat Noord-Korea door direct met Zuid-Korea te praten een wig wil drijven tussen Seoul en Washington. De VS is de grootste bondgenoot van Zuid-Korea. In dat land zijn tienduizenden Amerikaanse militairen gestationeerd.

Noord- en Zuid-Korea hebben op de Olympische Spelen toenadering tot elkaar gezocht. De landen kwamen tijdens de openingsceremonie onder een gemeenschappelijke vlag binnen en stonden met een gezamenlijk team op de ijshockeybaan.

Of die relatief goede contacten standhouden is echter de vraag. Als de Spelen voorbij zijn, zullen de VS en Zuid-Korea waarschijnlijk weer hun jaarlijkse militaire oefening houden. Die is Noord-Korea altijd een doorn in het oog.