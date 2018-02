Burgers moeten controles marechaussees verlichten op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee gaat burgers inzetten bij de paspoortcontroles. Daarmee wil de grensbewaking piekmomenten op Schiphol en op andere luchthavens kunnen opvangen, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van het FD.

De extra grensbewakers krijgen een opleiding van vier weken met 80 uur zelfstudie, acht contactmomenten en een stage van drie maanden. Daarna worden ze ingezet voor eenvoudige controles, bij bijvoorbeeld de elektronische poortjes of balies voor reizigers met EU-paspoorten.

Het gaat om een proef die tot november 2019 duurt. 120 mensen worden ingezet: voor de zomer komen er 40 op Schiphol bij, en 20 op de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam. De rest wordt na de zomer ingezet.

"Ze worden ingezet voor de eerstelijnsgrensbewaking", zegt een woordvoerder. "Dat is de eerste marechaussee tegen wie je op de luchthaven aanloopt."

Niet bewapend

De vacature staat open voor iedereen die een mbo 4-diploma heeft of hoger. "Het zijn burgermedewerkers, die een volledige opleiding krijgen om hun taak uit te voeren."

Hoewel de nieuwe medewerkers niet bewapend zullen zijn, benadrukt de woordvoerder dat de onbewapende grensbewakers altijd boven de sterkte worden ingezet. "Ze hebben altijd dienst met een bewapende collega."

Bottleneck

De paspoortcontrole is een bottleneck op Schiphol. Doordat de luchthaven nog altijd groeit en de marechaussee ook meer taken krijgt wegens de terreurdreiging, is er niet genoeg personeel om op te schalen in drukke tijden. Vorig jaar ontstonden daardoor in de vakanties lange rijen.

Er is inmiddels budget voor 417 extra grenswachters, maar die zijn pas in de loop van volgend jaar klaar met hun opleiding. Tot die tijd wordt er daarom voor deze noodoplossing gekozen.

Schiphol adviseert reizigers niettemin rekening te houden met drukte, bijvoorbeeld door op tijd in te checken en minder handbagage mee te nemen.