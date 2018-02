Clinton in gevangenisuniform en moslimprotest: zo beïnvloedde De Organisatie de VS

De operatie die vandaag aan het licht is gebracht door speciaal aanklager Robert Mueller doet denken aan The Americans, een serie waarin Russische agenten die een Amerikaanse identiteit gestolen hebben, moorden plegen.

Sinds 2014 blijkt een groep Russen - aangestuurd door een bureau dat in de aanklacht De Organisatie wordt genoemd - echt Amerikaanse identiteiten te hebben gestolen. Wel was het doel anders: het beïnvloeden van de presidentsverkiezingen. En de Russen leidden alleen een virtueel Amerikaans leven: vanuit Rusland deden ze zich op sociale media als Amerikanen voor.

Manipulatie

Afgaand op de 37 pagina's tellende aanklacht deden ze dat nogal overtuigend. Ze gaven niet alleen miljoenen dollars uit om advertenties te plaatsen, maar manipuleerden ook bestaande Amerikaanse politieke activisten. Ze mengden zich in discussies en organiseerden en coördineerden demonstraties. Op die manier bereikten ze honderdduizenden Amerikanen.

De operatie werd opgezet in 2014 maar ging pas later daadwerkelijk van start, bij de Republikeinse en Democratische voorverkiezingen. Bij de Republikeinen werd Donald Trump gesteund en werden kandidaten als Ted Cruz en Marco Rubio verdacht gemaakt. Bij de Democraten was Bernie Sanders de Russische favoriet en moest Hillary Clinton het ontgelden.

Clinton in gevangenisuniform

Vanuit Rusland slaagden de agenten erin politieke bijeenkomsten en demonstraties in de VS te organiseren. Ze deden zich daarbij op sociale media voor als geëngageerde burgers die in de VS woonden, maar niet in staat waren om zelf aan de bijeenkomst deel te nemen of degenen met wie ze communiceerden in het echt te ontmoeten.

Op die manier werden bijeenkomsten ter ondersteuning van Trump georganiseerd in staten waar het erom spande. Zoals in Florida, waar ze pro-Trump-marsen organiseerden. Ze vroegen daarbij een Amerikaan een kooi te bouwen en die op een wagen mee te voeren en vroegen een ander daarin plaats te nemen als Hillary Clinton in een gevangenisuniform.

Duivels

Bij een andere gelegenheid organiseerden ze via de door hen opgezette Facebook-groep 'Verenigde Moslims van Amerika' een betoging die de indruk moest wekken dat Clinton de radicale islam steunde. Ze haalden een Amerikaan over een bord mee te dragen met de afbeelding van Clinton en een aan haar toegeschreven citaat waaruit zou blijken dat ze de invoering van de sharia een goed idee vond.

Ook werden moslims en zwarten via Instagram opgeroepen niet te stemmen, of te stemmen op de Groene kandidaat Jill Stein, wat uiteraard ten koste zou gaan van Clinton. Zo werd via het Instagram-account 'Ontwaakte zwarten' de boodschap verspreid dat zwarte mensen door hun afkeer van Trump de fout dreigden te maken op Clinton te stemmen. "Maar we kunnen niet vertrouwen op de minst erge van twee duivels. We zijn zeker beter af als we HELEMAAL NIET STEMMEN."

Via Verenigde Moslims van Amerika werd de laatste dagen voor de verkiezingen verteld dat de meeste Amerikaanse moslims weigerden Clinton te stemmen "omdat zij de oorlog tegen moslims in het Midden-Oosten wil voortzetten en de invasie in Irak steunde."