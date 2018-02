FBI erkent: tip over schutter Florida niet onderzocht

De Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst FBI heeft erkend dat er geen onderzoek is gedaan naar een tip over de 19-jarige man die woensdag een bloedbad aanrichtte op een middelbare school in Florida. Iemand die de schutter Nikolas Cruz kende, gaf vorige maand aan de FBI door dat Cruz vuurwapens bezat, de wens koesterde om mensen te doden, vreemd gedrag vertoonde en verontrustende berichten via sociale media verspreidde.

De telefonische tipgever zei ook bezorgd te zijn dat Cruz leerlingen op een school zou aanvallen.

De tip had grondig uitgezocht moeten worden, zegt de FBI twee dagen na de schietpartij, waarbij Cruz zeventien mensen ombracht. Cruz werd binnen een uur na de aanslag aangehouden en is inmiddels in staat van beschuldiging gesteld. Hij heeft zijn daad bekend.

Minister van Justitie Sessions heeft zijn departement opgedragen de procedures tegen het licht te houden, naar aanleiding van het veronachtzamen van de tip over de schutter. De gouverneur van Florida eist het ontslag van FBI-directeur Wray.

YouTubefilmpje

Vorig jaar wees een YouTuber de FBI al op een bericht van Nikolas Cruz, die onder een filmpje had gezet: "Ik word een professionele schoolschutter." Maar omdat degene die het filmpje had geplaatst Cruz niet kende, was de zaak afgedaan voor de FBI.

President Trump gaat vandaag naar Florida. Daar ontmoet hij waarschijnlijk de nabestaanden van de slachtoffers.