Rutte wil Zijlstra-achtig type als opvolger van Zijlstra

De opvolger van Halbe Zijlstra als minister van Buitenlandse Zaken moet iemand zijn die lijkt op Halbe Zijlstra. Premier Rutte zei dat in het wekelijkse tv-gesprek met de NOS. Op de vraag wat voor minister er nu nodig is, zei hij: "Halbe Zijlstra, alleen hij niet meer, maar zo iemand."

VVD'er Zijlstra stapte dinsdag op naar aanleiding van zijn leugen over een ontmoeting met de Russische president Poetin.

Vis in het water

Rutte zei vandaag nog eens dat Zijlstra succesvol was omdat hij een beperkt ego heeft, respectvol met zijn mensen omging en zich als een vis in het water voelde. De premier voegde eraan toe dat Zijlstra in de ogen van iedereen een goede start had gemaakt als minister. Volgens Rutte genoot Zijlstra ook veel respect bij zijn collega's.

Op de vraag wat Zijlstra heeft bezield toen hij zijn uitspraken over Poetin deed, antwoordde Rutte dat hij dat ook niet weet. Hij herhaalde nog eens dat hijzelf het belang van de misser van Zijlstra niet meteen in de gaten had.

Rutte denkt dat hij enige weken nodig heeft om een opvolger te vinden.