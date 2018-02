Kaag waarschuwt hulporganisaties voor seksueel wangedrag

Minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking wil weten of medewerkers van Nederlandse hulporganisaties zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag. Directe aanleiding zijn de berichten over misdragingen van Oxfam-medewerkers in Haïti.

De minister schrijft in een brief aan ontwikkelingsorganisaties dat ze opening van zaken moeten geven en dat ze mogelijke misstanden direct moeten melden. Ook eist Kaag dat de organisaties maatregelen nemen om misbruik te voorkomen. Anders zetten ze hun subsidie op het spel.

Zero tolerance

Kaag schrijft dat ze een zerotolerancebeleid voert voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze gaat binnenkort om de tafel zitten met hulporganisaties. De minister wil dat in crisisgebieden meldpunten komen waar mensen wangedrag van hulpverleners kunnen melden.

Kaag schrijft dat veel mensen geld geven aan hulporganisaties en dat die terecht openheid willen over misstanden en maatregelen.