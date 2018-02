'Turkse boosheid om genocide duurt meestal maar even'

Nu een Kamermeerderheid de massamoord op Armeense christenen in 1915 wil erkennen als genocide, rijst de vraag hoe Turkije hierop zal reageren. De Tweede Kamer wil volgens ChristenUnie-Kamerlid Voordewind ook dat dit jaar voor het eerst een lid van de regering bij de officiële herdenking in de Armeense hoofdstad Jerevan aanwezig is.

Turkije ziet het gebruik van de term genocide doorgaans als een provocatie. "Dit zal niet goed vallen en leiden tot veel emoties," zegt Turkije-correspondent Lucas Waagmeester. "Maar op de lange termijn heeft het vermoedelijk weinig gevolgen."

Waarom ligt dit zo gevoelig in Turkije?

"Als landen er op staan die term genocide te gebruiken, wordt dat in Turkije gezien als een westerse poging om Turkije eenzijdig te straffen. In de officiële lezing van de Turkse regering heeft hier in de jaren rond 1915 een burgeroorlog plaatsgevonden, waarin alle partijen slachtoffer waren. Alleen het slachtofferschap van de Armeense christenen eruit tillen is volgens de Turken een selectieve kijk op die gebeurtenissen.

Tegelijk komt uit veel historisch onderzoek naar voren dat er sprake was van planmatige moordpartijen. En vooral verdrijving van die ene specifieke groep: de Armeniërs die in Anatolië (het Aziatische deel van Turkije) woonden, waardoor honderdduizenden stierven van uitputting en honger. Dat planmatige brengt veel historici bij die definitie 'genocide'. Net als de Verenigde Naties, die al sinds 1985 de gebeurtenissen aanduiden als genocide. Juist omdat Turkije die term pertinent niet wil horen, komt de discussie erover steeds dubbel zo hard aan."

Hoe gaat de Turkse regering hier op reageren?

"Onder president Erdogan is de discussie over 1915 iets opengebroken in Turkije. De aanduiding 'genocide' is hier verboden, maar er waren jaren waarin er wel weer openlijker over gedebatteerd en geschreven kon worden.

Maar het klimaat in Turkije is op dit moment ultra-nationalistisch. Vooral de AKP-regering hamert erop dat Europa en Amerika Turkije proberen te ondermijnen. Dit besluit in Den Haag zal door de Turkse regering worden aangedragen als nieuw bewijs dat het Westen, Nederland, anti-Turks is en er op uit is om Turkije te schaden.

Tegelijk zal dit vermoedelijk blijven bij een tijdelijke boosheid. Die wel diep zit, maar die verder weinig gevolgen gaat hebben voor de lange termijn."