Rif-protestleider Marokko tien maanden de cel in

Een van de leiders van de protestbeweging in het Marokkaanse Rifgebergte is veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf. Het gaat om Nawal Benaissa. Ze wordt door veel mensen gezien als de opvolger van de protestleider Nassar Zefzafi, die in mei vorig jaar al werd opgepakt.

Op dit moment wachten ruim 50 demonstranten op hun vonnis in een cel in Casablanca. Volgens de regering zijn ze allemaal betrokken bij de organisatie van de protesten. Benaissa hoorde overigens niet bij die groep en zat in Al Hoceima vast.

Relatief rustig

De laatste tijd is het in Al Hoceima relatief rustig, zegt correspondent Willemijn de Koning. "De meeste demonstranten zitten vast, zijn naar Europa gevlucht of zijn te bang om te demonstreren." Wel zijn er af en toe nog kleinere protesten in de steden Imzouren en Tamassint.

In het noorden van Marokko kwam het vorig jaar tot hevige demonstraties. De betogers beklaagden zich over achterstelling van het gebied en wilden ook betere gezondheidszorg en onderwijs afdwingen. De politie trad hard op en pakte honderden demonstranten op. Later verleende koning Mohammed VI gratie aan een deel van de activisten.