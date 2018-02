Anti-alcohol-alliantie bundelt krachten in strijd tegen drankmisbruik

STAP en de verslavingszorginstelling Jellinek stelden in 2016 samen met anderen het Alcoholmanifest op. Daarin staan redenen waarom alcoholgebruik moet worden teruggedrongen en tien aanbevelingen voor de overheid om dat te bereiken.

In het oog springen de introductie van een minimumprijs per eenheid alcohol, zoals in Schotland al is gebeurd en het beperken van alcoholreclames, zoals dat in Ierland al het geval is.

Ook wil Van Dalen dat nog dit jaar sportsponsoring aan banden wordt gelegd. "Laat ik maar een voorbeeld nemen, dat het Holland Heineken Huis bij de Olympische Spelen dit jaar voor het laatst onder die naam opereert."

Volgens woordvoerder John-Paul Schuirink van Heineken is het van belang onderscheid te maken tussen sport vieren en het sporten zelf. "In het Holland Heineken Huis wordt sport gevierd. Het is niet zo dat de sporters zelf met Heineken op hun shirt rondlopen."

De bierbrouwer vindt het belangrijk dat de producenten ook mee mogen praten over het preventieakkoord. "Alcoholmisbruik moet tegengewerkt worden, want het is slecht voor ons product", zegt Schuirink. "Maar niet met maatregelen die alle consumenten raken. Je moet je met campagnes richten op specifieke doelgroepen, zoals jongvolwassenen die bovengemiddeld veel drinken."