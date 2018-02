Boze boeren beginnen petitie tegen overheid

Gedupeerde melkveehouders zijn een petitie begonnen tegen de overheid. Ze vinden dat ze worden gecriminaliseerd en dat sommige bedrijven ten onrechte op verdenking van fraude zijn geblokkeerd.

Vorige maand greep minister Carola Schouten in toen bleek dat een aantal melkveehouders fraudeert. De boeren schreven meerdere pasgeboren kalfjes toe aan één koe. Op papier hebben andere koeien dan niet gekalfd en geven ze nog geen melk. Zo kan een boer in werkelijkheid meer melkkoeien houden dan is toegestaan. En dat terwijl het aantal melkkoeien beperkt juist is om de hoeveelheid fosfaat (uit de mest) te reduceren.

Onregelmatigheden

De minister liet 2100 bedrijven blokkeren waar onregelmatigheden zijn geconstateerd in het Identificatie- & Registratiesysteem. Even later werd de blokkade bij ruim 150 bedrijven weer opgeheven, omdat de administratie daar wel op orde bleek. Nu zijn er nog 1950 bedrijven geblokkeerd.

Ten onrechte, stellen de boeren die de petitie zijn begonnen. Ze eisen dat ten onrechte geblokkeerde bedrijven met spoed worden vrijgegeven. Verder zeggen ze bij RTV Drenthe grote imagoschade te lijden door de handelswijze van de overheid. De beschuldiging van fraude is volgens hen in strijd met de regel dat iemand onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is.

De petitie is op de eerste dag al meer dan 1940 keer ondertekend.