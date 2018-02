Fraude met kalveren veel groter: 2100 boerderijen geblokkeerd

Het aantal boeren dat verdacht wordt van gesjoemel met de registratie van melkkoeien blijkt steeds groter. Aanvankelijk werden 45 bedrijven geblokkeerd, maar dat aantal is snel opgelopen tot ruim 2100 bedrijven.

Minister Schouten meldt vandaag aan de Tweede Kamer dat er bij deze bedrijven onregelmatigheden zijn geconstateerd in de administratie. Die boerderijen worden vandaag en morgen geblokkeerd. Er mogen geen dieren meer worden aan- of afgevoerd.

De fraude kwam vorige maand aan het licht. Meerdere pasgeboren kalfjes worden toegeschreven aan één koe, die daardoor op papier een meerling heeft gekregen.

Dat heeft als voordeel dat andere koeien geregistreerd blijven staan als vaars, een koe die nog niet gekalfd heeft en dus geen melk geeft. Daardoor kan de boer meer melkkoeien houden dan is toegestaan, want jonge koeien tellen maar als halve eenheid mee in de regels voor fosfaatreductie.

'De schaal is zorgwekkend'

De inspectie NVWA heeft de afgelopen weken de gegevens in diverse systemen met elkaar vergeleken. Daarbij werden bij zeker 2100 boeren onregelmatigheden geconstateerd. Ook zijn er inspecties uitgevoerd bij 150 melkveebedrijven.

Minister Schouten noemt de fraude onacceptabel. "Het beeld van de schaal waarop de overtredingen hebben plaatsgevonden vind ik zorgwekkend", schrijft ze aan de Kamer. Later vandaag gaat ze opnieuw met de sector overleggen.

De blokkade van de boerderijen wordt pas opgeheven als de administratie aantoonbaar op orde is gebracht. Frauderende boeren worden mogelijk ook gekort op de subsidie die ze krijgen en in sommige gevallen worden ze strafrechtelijk vervolgd.