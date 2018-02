ICT-sector zoekt personeel: 'In Nederland konden we niemand vinden'

In de eerste twee jaar dat Tji bij het bedrijf zat probeerde ze van alles. De website werd opgeleukt, "die was een beetje saai", en vacatures verspreid op social media. Maar zonder veel succes. "Developers zitten niet op social media, en ook niet op LinkedIn."

En dus besloot ze haar pijlen op het buitenland te richten en plaatste de vacatures op internationale websites. Dat werkte wel: de afgelopen drie jaar heeft ze twintig man uit het buitenland aan kunnen nemen. Ze komen onder meer uit Egypte, Jordanië, Canada, Rusland, Italië.

Skype-sollicitatie

Daar gaat wel wat werk in zitten. "Als ik een goed cv zie, doen we eerst twee Skype-interviews. Zijn we tevreden, dan laten we de persoon naar Nederland vliegen voor twee dagen. Die draait dan twee dagen mee en krijgt een opdracht. Aan het eind van die twee dagen bieden we een contract aan, of we wijzen ze af," legt Tji uit.

Daarnaast werkt het bedrijf van Tji samen met een bedrijf in Oost-Europa, dat software-ontwikkelaars in dienst heeft en kan verhuren. Dat heeft twee voordelen. "Hun opleidingsniveau is vaak een stuk hoger, en hun tarieven zijn lager." In Nederland kost een junior developer 65 euro per uur, zegt ze. Daar maar 27 euro.