Zimbabwaanse oppositieleider Tsvangirai (65) overleden

De Zimbabwaanse oppositieleider Morgan Tsvangirai (65) is overleden in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Dat meldt zijn partij, de Movement for Democratic Change (MDC). Hij was jarenlang de belangrijkste tegenstander van president Mugabe.

Tsvangirai lag sinds begin februari in kritieke toestand in het ziekenhuis in Johannesburg. De oud-vakbondsleider maakte in juni 2016 bekend dat hij leed aan darmkanker en werd sindsdien regelmatig opgenomen voor behandelingen.

Begin 2009 stapte Tsvangirai als premier in een coalitieregering met oud-president Mugabe. Die eenheidsregering kwam tot een einde met de verkiezingen van 2013, waarmee Mugabe werd herverkozen als president.

Nederlandse ambassade

Al sinds de jaren tachtig was Tsvangirai politiek actief. Na een periode als mijnbouwer werd hij in 1988 secretaris-generaal van de Zimbabwaanse koepel voor vakbonden. In 1999 richtte hij de MDC op, waarmee hij met zijn opvattingen over arbeid uit de vakbond oppositie voerde tegen de economische politiek van Robert Mugabe.

Die strijd ging niet zonder slag of stoot. Tsvangirai werd bedreigd vanwege zijn politiek en werd talloze keren zwaar mishandeld. In 2008 zocht hij zijn toevlucht in de Nederlandse ambassade in Harare. Hij was toen op de vlucht voor de politie.

Verkiezingen

De dood van Tsvangirai komt op een gevoelig moment. President Mnangagwa heeft recent de macht overgenomen van Mugabe en staat aan de vooravond van de eerste verkiezingen in bijna veertig jaar zonder Mugabe. Die verkiezingen worden op zijn vroegst in mei gehouden.

De partij van Mnangagwa en Mugabe, Zanu-PF, doet ook weer mee. Er wordt rekening mee gehouden dat de positie van de MDC verzwakt ten opzichte van Zanu-PF omdat er een bittere leiderschapsstrijd en mogelijk zelfs splitsing binnen de partij wordt verwacht.