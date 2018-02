Lubbers gold als harde bezuiniger, maar zag zichzelf als idealist

Gandhi

Juist die ochtend had Lubbers de Indiase premier Rajiv Gandhi op bezoek gehad, die kort daarna naar de nieuwe Sovjet-leider Gorbatsjov zou gaan. Lubbers had hem verzocht Gorbatsjov te vertellen dat hij werkelijk graag de kernwapens aan beide kanten zou zien verdwijnen. Gorbatsjov vroeg daarop Lubbers geen haast te maken met de daadwerkelijke plaatsing van de raketten omdat hij het verwachtte met Reagan eens te worden over de verwijdering van alle middellange afstandswapens.

Lubbers vertelde ook hier niets over aan zijn ministers, maar kreeg hun instemming met het besluit dat er pas in 1988 geplaatst zou worden. Zo ver kwam het niet meer, want voor die tijd werden Reagan en Gorbatsjov het eens.

Lubbers speelde in deze hele kwestie internationaal maar een bescheiden rol, terwijl hij alom wordt geprezen als de man die de noodzakelijke ommekeer in het economische beleid teweeg bracht. Het is daarom wel heel kenmerkend voor de latere Lubbers dat hij juist op zijn bijdrage aan de vermindering van de kernwapens zo trots was.

Lowlands

Met het economisch herstelbeleid ging hij door tot 1994, toen de glans eraf was. Na zijn vertrek als premier werd vergeefs geprobeerd een baan voor hem te vinden als secretaris-generaal van de NAVO en voorzitter van de Europese Commissie. Dat laatste werd geblokkeerd door bondskanselier Kohl die het Lubbers niet vergaf dat hij zich had verzet tegen de Duitse eenwording.

Lubbers werd uiteindelijk Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN. Typerend was dat hij in die functie afzag van zijn salaris en onkostenvergoeding van 300.000 euro per jaar.

Hij bleef zich ook na zijn vertrek bij de VN inzetten voor vluchtelingen en richtte zich verder op klimaat en duurzaamheid. In 2005 kreeg hij op het Lowlandsfestival een minutenlange ovatie en werd er 'Ruudje, Ruudje' gescandeerd nadat hij daar een lezing over duurzaamheid had gehouden.