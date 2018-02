Chroom-6 aangetroffen op brug Noord-Hollands Kanaal

In de roestwerende verf op de brug over het Noord-Hollands Kanaal in Sint Maartensvlotbrug is chroom-6 aangetroffen. Volgens de provincie Noord-Holland is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel worden ook de ongeveer vijftig andere provinciale bruggen op de stof onderzocht.

De aanwezigheid van chroom-6 kwam toevallig aan het licht, toen de provincie een preventief onderzoek deed aan de brug in Sint Maartensvlotbrug. Dat gebeurt standaard voordat onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. In dit geval zat er chroom-6 in een van de achttien monsters.

Kleine hoeveelheid

"We weten hoe we hier mee om moeten gaan", reageert woordvoerder Fabian Paardekooper van de provincie Noord-Holland op NH Nieuws. "Ook is er maar een heel kleine hoeveelheid ontdekt en is het nog maar de vraag of we chroom-6 gaan aantreffen in andere bruggen."

Chroom-6 werd vroeger vaak toegevoegd aan verf op staal, omdat het een goede bescherming biedt tegen roest. In vaste vorm is er geen risico voor de volksgezondheid, maar komt chroom-6 vrij dan kan het in kleine hoeveelheden kankerverwekkend zijn.

Extra maatregelen

De provincie kondigt aan extra maatregelen te treffen. De inwoners van Sint Maartensvlotbrug worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Om te voorkomen dat de stof zich kan verspreiden worden delen van de brug mogelijk weggehaald en elders gerenoveerd.

Er is al langer ophef over het gebruik van chroom-6. In Tilburg zijn honderden medewerkers van NS Nedtrain bang dat ze ziek zullen worden. Zij schuurden oude treinen zonder dat ze beschermende kleding droegen.

Schadevergoeding

In Limburg proberen oud-werknemers van Defensie via de rechter schadevergoeding te krijgen omdat zij jarenlang zijn blootgesteld aan chroom-6. De rechtbank in Maastricht verklaarde die zaak vandaag niet ontvankelijk.

Volgens de advocaat van de gedupeerden vindt de rechter dat de kwestie bij de bestuursrechter had moeten worden aangekaart, omdat het om ambtenaren gaat. De advocaat onderzoekt hoe hij die zaak kan voortzetten.