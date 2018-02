Geen treinen tussen Utrecht en Gouda door defecte bovenleiding

Door een kapotte bovenleiding tussen Woerden en Gouda Goverwelle rijden er geen treinen meer tussen Utrecht en Gouda. Ook de drukke trajecten tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag worden door de storing getroffen. Die storing zal volgens de NS de rest van de avond duren.

Het treinverkeer tussen Utrecht en Gouda ligt al bijna de hele dag stil. Een bovenleiding brak vanmorgen en een deel daarvan kwam op een trein terecht. Het duurde ruim vier uur voordat een andere locomotief de trein naar Gouda had gebracht en de reizigers weer naar buiten konden. Hoe de leiding kon breken, is nog onduidelijk.

Reizigers moeten ook vanavond nog rekening houden met vertragingen. Het is wel mogelijk om via andere trajecten om te rijden. Daarnaast zet de NS bussen in.