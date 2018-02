Jonge vrouwen vaker vermoeid door werk

Jonge vrouwen zijn relatief vaak psychisch vermoeid door hun werk, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO.

Bijna een op de vijf vrouwen van 25 tot 35 jaar voelt zich regelmatig emotioneel uitgeput, zwaar vermoeid of leeg aan het eind van een werkdag. Bij mannen is dit een op de zes. In andere leeftijdscategorie├źn hebben zowel mannen als vrouwen minder burn-outklachten.

Vooral alleenstaande jonge vrouwen kampen met werkgerelateerde vermoeidheidsklachten, deels omdat zij vaker fulltime werken. Vrouwen met kinderen en vrouwen met een partner hebben er minder last van.

Zelfstandig

In vrijwel alle leeftijdscategorie├źn hebben vrouwen vaker last van werkgerelateerde burn-outklachten dan mannen. Vrouwen zien minder vaak dan mannen mogelijkheden om zelfstandig te beslissen hoe het werk wordt uitgevoerd, aldus het CBS en TNO. Ze zijn ook minder vaak in staat zelf de volgorde of het tempo van hun werkzaamheden te bepalen.

Vrouwen werken daarnaast relatief vaak in het onderwijs en de zorg, waar de druk hoog is en ze zelf weinig beslissingen mogen nemen.