Liever op schoolreis naar Ardennen dan naar Parijs

Op sommige scholen staan Parijs, Londen en Berlijn weer op de lijst van schoolreisjesbestemmingen. Andere scholen gaan helemaal niet meer naar Europese hoofdsteden uit angst voor een mogelijke aanslag, zo bleek uit een onderzoek vanochtend. Hoe kiezen scholen de bestemming voor schoolreisjes?

Volgens onderzoeksleider Liesbeth van der Woud, is er druk van bezorgde ouders. "Dat zijn er slechts enkelen per school, maar over de hele linie zijn dat toch veel ouders", zei Van der Woud in het NOS Radio 1 Journaal.

Docenten wilden niet mee

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de scholen te maken heeft met ouders die hun kind thuishouden van reisjes naar het buitenland. Druk van ouders zorgde in mei 2016 nog voor de annulering van een schoolreis naar Parijs voor de leerlingen van scholengemeenschap De Rietlanden uit Lelystad. Niet alleen trokken veel ouders hun kinderen terug, maar docenten wilden ook niet mee. "Zij wilden de verantwoordelijkheid voor de kinderen niet dragen", liet de school weten.

Ook het Lyceum Santa Maria in Haarlem laat de Europese hoofdsteden liever links liggen. Voorheen gingen de schoolreizen naar Parijs en Berlijn. Die zijn nu vervangen door kleinere Europese steden, in combinatie met meer activiteiten in de natuur.

Andere redenen

De beslissing om niet mee naar Parijs, Londen of Berlijn te gaan, wordt lang niet altijd gemaakt vanwege terreurdreiging. Woordvoerder Rhody Matthijs van De Rietlanden legt uit: "Wij gaan niet meer naar Parijs omdat te weinig leerlingen kiezen voor Frans."

Ook telt mee hoe succesvol een vorige schoolreis was. Conrector Thea Starmans van het Rembrandt College in Veenendaal laat weten: "Veel van onze leerlingen zijn al een keer naar Londen of Parijs geweest. Wij willen ze vanuit school een nieuwe leerervaring aanbieden. Vorig jaar waren we in de Ardennen, en daar hebben we zulke leuke ervaringen opgedaan dat we dit jaar weer gaan."

Hoofdsteden weer op de lijst

Op sommige scholen zijn de grote hoofdsteden juist weer terug als bestemming en wordt er ook aan andere bijzondere bestemmingen gedacht. Starmans vertelt dat de reis naar Marokko, die in 2016 nog geannuleerd werd, inmiddels weer besproken wordt door de school.

Leerlingen van De Passie in Wierden krijgen dit jaar alsnog de reis naar Londen, die ze in 2016 aan zich voorbij zagen gaan. "Ze zijn nu wat ouder en het gevoel voor veiligheid is beter", stelt directeur Van den Dool.

Dat veel hoofdsteden weer terug zijn van weggeweest, past bij de verwachtingen van onderzoekster Van der Woud. "Ik denk dat er een golf van bezorgdheid is als er weer net een aanslag is gepleegd. Je ziet dat mensen in het algemeen bepaalde bestemmingen vermijden op het moment dat er een aanslag is gepleegd", stelt zij.