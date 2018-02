Kwart scholen past bestemming schoolreisje aan vanwege aanslagen

Een kwart van de middelbare scholen in Nederland die schoolreisjes organiseren naar het buitenland gaat niet meer naar steden waar de afgelopen jaren een terroristische aanslag is gepleegd. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder ruim 200 schooldirecteuren.

Enkele scholen zijn uit veiligheidsoverwegingen zelfs helemaal gestopt met de buitenlandse reisjes. Voor de helft van de scholen geldt dat er ouders zijn die hun kinderen niet meer op reis laten gaan.

Dreiging en kosten

Op ruim twee derde van de scholen bestaat discussie over de reisjes. Die discussie gaat vooral over het wijzigen van bestemmingen vanwege terreurdreiging, maar ook over de kosten van de reizen.

Iets meer dan de helft van de schooldirecteuren geeft aan dat het weleens voorkomt dat een leerling niet mee mag naar een bepaalde bestemming vanwege terreurdreiging.

Metro's

Als scholen besluiten toch naar Europese hoofdsteden af te reizen, wordt uitdrukkelijker gelet op veiligheidsrisico's. Zo worden plaatsen als metro's en drukke pleinen vaker gemeden en mogen leerlingen niet vrij in de stad rondlopen.

Londen, Parijs en Berlijn - steden waar de afgelopen jaren aanslagen werden gepleegd - zijn het vaakst als reisbestemming geschrapt. Veel scholen gaan in plaats daarvan naar de Tsjechische hoofdstad Praag.