Holleeder vijf dagen verhoord: 'U maakt overal zo'n punt van'

Holleeder staat niet terecht voor de bedreigingen, maar voor moordopdrachten. Ook die zouden op de tapes besproken worden. Zoals in het zinnetje "Je weet hoe ik ben, voordat je het weet ligt hij op de grond." Dan had hij het niet over de liquidaties, zegt Holleeder, maar over een paar klappen geven. En wat bedoelde hij toen hij zei "hij krijgt de kogel", vroeg de rechtbank. "Op dat moment had ik weer wat nieuws verzonnen om druk te zetten." En ook toen hij zei "ik dreig niet, ik doe" had dat niets met liquidaties te maken, zegt Holleeder.

Ondertussen wordt het `dagje Holleeder' steeds populairder. De rij voor de Bunker was vanochtend langer dan ooit. Dagjesmensen komen vaak van ver, en sommige zijn er heel vroeg om een plek te bemachtigen. Ze zullen lang niet alles wat er besproken wordt begrijpen. Er komen heel veel namen en gebeurtenissen uit de onderwereld voorbij, zonder de context. Maar als je volhoudt, wordt je wel getrakteerd op allerlei wetenswaardigheden over het dagelijks leven van criminelen.

Bellen deed Holleeder liever niet. Hij heeft een hekel aan telefoons, zegt hij. Hij liet zich liever oppiepen met een semafoon. Zo kunnen er geen gesprekken worden afgeluisterd. Maar dat is niet de uitleg die hij er zelf bij geeft. "Dat was lekker rustig", zegt hij. "Mijn vriendinnen hebben allemaal een aparte pieper." Want "als ze allemaal dezelfde pieper hebben gaat hij de hele dag af."

Waar leefde Holleeder van, na zijn laatste gevangenisstraf, wilden de rechters weten. Hij vertelt dat hij 2000 euro verdiende voor iedere column in de Nieuwe Revu. En over de eerste foto na zijn vrijlating had hij een deal met de fotograaf. De opbrengst, "tien ruggen", zouden ze delen. Geld was er altijd wel genoeg. Zwart geld dan. Hij had 1,4 miljoen euro in cash liggen bij een advocaat.