SPD-leider Schulz vertrekt met onmiddellijke ingang

SPD-leider Martin Schulz legt per direct zijn rol als partijvoorzitter neer, heeft hij bekendgemaakt na urenlang overleg met het partijbestuur. Hij stelt dat zijn partij vernieuwing nodig heeft, zowel wat betreft ideeën als personen.

De 62-jarige Schulz hoopt met zijn stap een einde te maken aan de discussie over het partijleiderschap. Op 22 april is er een extra partijraad in Wiesbaden, waar de leden zijn opvolger moeten kiezen.

De partijtop schuift fractievoorzitter in de Bondsdag Andrea Nahles naar voren, die al werd genoemd als zijn mogelijke vervanger. Zij vertegenwoordigt de linkervleugel in de partij en zou de eerste vrouwelijke SPD-leider worden. Ook de relatief onbekende burgemeester van Flensburg, Simone Lange, heeft zich kandidaat gesteld.

Voorlopig neemt de burgemeester van Hamburg, Olaf Scholz, het partijleiderschap waar; hij is in beeld als minister van Financiën in de nieuwe regering.

Kritiek was oorverdovend

Voormalig voorzitter van het Europees Parlement Schulz was nog maar een jaar leider van de SPD. Hij nam het stokje over van minister Gabriel van Buitenlandse Zaken. Die wilde hij in de kersverse coalitie met de CDU van bondkanselier Merkel ook weer opvolgen als minister. Tot groot ongenoegen van Gabriel en een groot deel van de SPD-achterban: de kritiek was zo oorverdovend dat Schulz uiteindelijk afzag van het ministerschap.

De SPD-leden moeten eind deze maand overigens ook nog instemmen met het coalitieakkoord dat Schulz na zware onderhandelingen met Merkel heeft gesloten.