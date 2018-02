Dna-dating op Lowlands bewijst dat tegenpolen elkaar aantrekken

'Soort zoekt soort', of juist 'opposites attract'. Er zijn vele gezegden over de liefde, maar wetenschappers van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben uitgezocht hoe het echt in elkaar zit.

Op Lowlands 2017 werd een onderzoek gedaan met dna-dating. 77 koppels en 282 vrijgezellen leverden een wattenstaafje in met bruikbaar dna. Wat blijkt? Tegenpolen trekken elkaar inderdaad aan.

In het laboratorium werd gekeken naar de code in het dna waarin het immuunsysteem is vastgelegd. Er werd namelijk al gedacht dat mensen in een relatie vaak een verschillend immuunsysteem hebben, omdat dat genetisch gezien beter zou zijn.

Date met dna-match

Dat lijkt dus te kloppen. De onderzoekers zagen dat het dna van stelletjes gemiddeld genomen meer van elkaar verschilde dan dat van twee willekeurige deelnemers aan het experiment.

Overigens hebben de vrijgezellen niet helemaal voor niks hun dna ingeleverd. Ze hebben inmiddels bijna allemaal een mailtje gekregen met hun beste match. Over een paar weken krijgen ze de vraag of ze elkaar ook werkelijk hebben ontmoet en hoe dat is verlopen.