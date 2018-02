ANC bevestigt: Zuma moet weg, maar onduidelijk is wanneer

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma heeft de leiding van zijn partij voorgesteld binnen drie tot zes maanden af te treden. Dit heeft de secretaris-generaal van het ANC, Magashule, vanmiddag gezegd op een persconferentie.

Magashule bevestigde dat het ANC, na "intensieve discussies", Zuma heeft gevraagd om op te stappen. Gisteravond kwam het bericht dat de president van zijn partij 48 uur de tijd heeft gekregen om op te stappen. Zou hij dat niet doen, dan wordt hij via de parlementaire weg uit zijn functie ontheven, meldde staatsomroep SABC.

Zo strikt blijkt die deadline echter niet. Het is nog steeds onduidelijk of en wanneer Zuma opstapt. De partijleiding blijft hierover in gesprek met de president, zegt Magashule.

Naar verwachting wordt in het parlement op korte termijn een motie van wantrouwen ingediend tegen de president. Zuma is al lange tijd in opspraak wegens corruptieschandalen en witwassen.