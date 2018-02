Oudste Nederlander uit de IJstijd gevonden

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een fragment van de oudste moderne Nederlander in zijn bezit. Het gaat om iemand die in de IJstijd leefde. Daarnaast is het oudste kunstwerk uit de Noordzee ontdekt.

Archeologen onderzochten een stuk schedel dat in 2013 door een vissersboot uit de Noordzee werd gehaald en aan het museum is geschonken. Het overblijfsel blijkt zo'n 13.000 jaar oud te zijn. Daarmee gaat het om een fragment van de vroegste moderne mens van Nederland.

De onderzoekers konden zien dat het afkomstig is van een volwassen persoon, die mogelijk in zijn of haar jeugd last had van bloedarmoede. Ook blijkt uit de samenstelling van het bot dat vlees een belangrijk onderdeel was het dieet. Daarmee wordt bevestigd dat mensen in de IJstijd veel jaagden.