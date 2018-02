'Ik verzoek minister Grapperhaus om af te treden'

Ex-KPMG-fiscalist Karim Aachboun, die minister Grapperhaus van Justitie heeft gedaagd in een tuchtzaak voor de raad van discipline, vraagt om het aftreden van de minister. In een vertrouwelijke brief stelt hij dat alleen "door uw aftreden mijn rechtsbescherming kan worden geborgd."

Het verzoek komt nadat de raad van discipline eind vorige week heeft besloten om de door Aachboun geëiste wraking van de rechters in de raad niet in behandeling te nemen. Bij een wraking staat de onpartijdigheid van de rechters ter discussie.

Aachboun meent dat de rechters die werken bij de raad van discipline de schijn van partijdigheid tegen zich hebben, waardoor ze zijn tuchtzaak niet mogen beoordelen. Volgens hem zijn ze partijdig omdat ze benoemd zijn door het ministerie van Justitie, waar Grapperhaus nu als minister verantwoordelijk is. "Zo'n rechter kan niet de leiding hebben in een tuchtzaak tegen de persoon die verantwoordelijk is voor zijn benoeming."

Heel uitzonderlijk

Aangezien de wraking van de raad van Discipline ook door rechters wordt beoordeeld die door het ministerie zijn benoemd, ziet de raad van discipline geen mogelijkheid om de wraking in behandeling te nemen. Volgens een woordvoerder van de raad "is het heel uitzonderlijk dat alle rechter-voorzitters zijn gewraakt en dat daardoor geen wrakingskamer kan worden benoemd."

Nu de onafhankelijkheid van de raad van discipline niet door een wrakingskamer wordt beoordeeld, zegt Aachboun dat hij geen andere mogelijkheid ziet dan te vragen om het aftreden van de minister zelf.

"Dat zou in een keer het probleem oplossen. Bovendien heb ik al voor de benoeming van Grapperhaus gewaarschuwd dat dit op zijn pad zou komen. En toch hebben ze hem gevraagd als minister."

Het ministerie van Justitie laat desgevraagd weten niet via de media te willen reageren op het verzoek om aftreden.

Onjuiste informatie

Grapperhaus moet zich voor de raad van discipline verantwoorden omdat hij als advocaat in 2015 in de ontslagzaak tegen Aachboun accountantsbureau KPMG Meijburg verdedigde. Aachboun verwijt de minister dat hij toen bewust onjuiste informatie heeft verstrekt aan de ontslagrechter. Hij zou zo de rechter hebben willen beïnvloeden.

Tuchtrechtdeskundige Inge Schouwink noemt het "een bijzondere actie" om de minister te vragen af te treden. "Stel dat de tuchtzaak tegen de minister kansloos is, dan vraag je nogal wat van de minister."