Nog één keer Hamelen omdat 'op televisie zo weinig kon'

Jonge televisiekijkers hebben tegenwoordig met onder meer Z@pp, Nickelodeon, Kindernet en Disney Junior de keuze aan een keur van zenders, maar in de jaren zeventig was dat met twee zenders wel anders. Woensdag en zaterdag was het feest. Op die dagen zonden omroepen zoals KRO een paar uurtjes kindertelevisie uit.

Bij een hele generatie kinderen stond de begintijd van Hamelen in het geheugen gegrift, ouders keken mee. Geen wonder dat de serie op het hoogtepunt zo'n 4 miljoen kijkers trok per aflevering.

Geelen schiep met Hamelen zijn eigen 'Polderfantasy'. Een betoverende wereld bomvol vreemde wezens zoals woelreuzen, ijsprinsessen en heksen met talige namen als Eefje Eenoog, Roerei en Tuttel. Personages reisden op vliegende tapijten door de lucht of 'verdwijnselden' naar andere plekken met een speciale hoed. Zodra kobold Gruzelgruis op het televisiescherm verscheen, kropen kinderen bibberend achter de bank in de woonkamer.

Kartonnen decors

Toch was van Geelen op televisie gebonden aan de wetten van bordkartonnen decors, vertelt hij in NOS Met het Oog op Morgen. "In zo'n serie kon destijds bijna niets. Decors moesten in een studio van 15 bij 15 meter worden gepropt. Dan kon je personages niet langs ravijnen of over lange boslanen laten lopen." In de trilogie heeft hij zijn fantasie de vrije loop laten gaan. "Negentig procent van wat in het boek staat, komt niet voor in de serie."