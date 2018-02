Tweede slachtoffer auto-ongeluk Duinrell overleden

Een 47-jarige man die gisterochtend met de auto in het water belandde bij attractiepark Duinrell en daarbij zwaargewond raakte, is overleden.

In de auto zaten drie mannen. Een ander slachtoffer (36) overleed gisterochtend al in het ziekenhuis. Het derde slachtoffer (28), vermoedelijk de bestuurder, is aangehouden.

De mannen woonden alle drie tijdelijk op het vakantiepark, zegt een woordvoerder van Duinrell tegen Omroep West. In de winter verhuurt het park de huisjes langdurig aan mensen die in de buurt werken.

Duikers

Hulpdiensten kregen in de nacht van zaterdag op zondag de melding dat bij de parkeerplaats een auto te water was geraakt. Duikers van de brandweer hebben twee mannen uit de auto gehaald. De bestuurder kon met hun hulp zelf op de kant komen.

De automobilist werd in het ziekenhuis aangehouden. Deze 28-jarige verdachte zit nog vast voor verhoor.