Dode bij ongeluk met auto op terrein van Duinrell

Bij een ongeluk met een auto die vannacht te water raakte op het terrein van pretpark Duinrell is een inzittende om het leven gekomen. Een ander raakte zwaargewond. In eerste instantie meldde de politie dat twee inzittenden waren overleden, maar dat bleek niet te kloppen.

De politie kreeg rond 03.15 uur een melding dat een auto in het water was gereden op het vakantie- en attractiepark net buiten Wassenaar. De slachtoffers werden na het ongeluk door duikers uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, waar een van hen overleed.

In de auto zaten drie mannen. Een van hen wist zelf uit de wagen en het water te komen. Waarschijnlijk is deze man van 28 zonder vaste woon- of verblijfplaats de bestuurder. Hij is later in het ziekenhuis aangehouden.

De auto is met behulp van een kraanwagen uit het water getakeld. Vermoedelijk zijn geen andere voertuigen of mensen betrokken bij het ongeluk.