Zeventigste wonderbaarlijke genezing Lourdes erkend

Een Franse bisschop in een bisdom ten noorden van Parijs heeft de genezing van een non als wonder erkend. De inmiddels 79-jarige vrouw was veertig jaar invalide, maar zou na een pelgrimsbezoek aan Lourdes in Zuid-Frankrijk op onverklaarbare wijze zijn genezen.

Het is het zeventigste wonder dat wordt toegeschreven aan goddelijke interventie in Lourdes in 160 jaar.

Bisschop Benoit-Gonin erkende de wonderbaarlijke genezing van de vrouw tien jaar na haar verblijf in Lourdes. Aan die erkenning ging zoals gebruikelijk onderzoek vooraf van het Internationaal Medisch Comité van Lourdes. De bisschop heeft het laatste woord bij de vraag of de genezing als wonder moet worden beschouwd.

'Plotselinge, complete genezing'

De non Bernadette Moriau had de ervaring van een "plotselinge, onmiddellijke, complete en duurzame" genezing, schrijft de bisschop op de website van zijn diocees. De kenmerken van haar genezing brachten hem op het idee dat hier een wonder was geschied. Het medisch comité in Lourdes beschrijft het herstel van de vrouw als onverklaarbaar. Moriau was in 1980 volledig invalide verklaard.

In Lourdes werd de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis opgericht ter ere van Maria, naar aanleiding van de verschijningen in 1858 van Maria aan het 14-jarige meisje Bernadette Soubirous. Ze ging later in een klooster en werd in 1933 heilig verklaard. Aan het water dat ontspringt in de grot van Lourdes wordt een speciale geneeskrachtige werking toegeschreven. Ieder jaar komen tussen maart en oktober honderdduizenden pelgrims naar Lourdes.