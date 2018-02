Politie rukt uit voor 'gewapende' carnavalsganger

De politie heeft gisteren een auto op de A27 tot stoppen gedwongen na een melding over een gewapende man. Automobilisten hadden 112 gebeld toen ze op de snelweg bij Nieuwegein een man in een auto zagen met een wapen in zijn hand.

Een stuk verderop bij Werkendam dwongen agenten de bestuurder om de auto langs de kant te zetten. Met getrokken pistolen benaderden zij de auto en boeiden de twee inzittenden. Het wapen werd in beslag genomen. Het bleek om een speelgoedwapen te gaan, de mannen waren op weg naar carnaval.

Nepwapens die niet van echt zijn te onderscheiden, zijn verboden. Er staat negen maanden gevangenisstraf op of een geldboete tot 20.500 euro. Of de carnavalsgangers er met een waarschuwing vanaf kwamen of een boete kregen, kon de politie niet vertellen.