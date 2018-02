Zoektocht naar aardgas leidt tot nieuwe spanningen Cyprus en Turkije

De zoektocht naar natuurlijke hulpbronnen in de Middellandse Zee heeft tot nieuwe spanningen geleid tussen Cyprus en Turkije. De Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken Kasoulides zegt dat zes Turkse oorlogsschepen verhinderd hebben dat een Italiaans schip ten zuidoosten van de havenstad Larnaca naar nieuwe aardgasvelden zocht.

Cyprus heeft de Italiaanse regering en de Europese Unie op de hoogte gebracht van het incident.

Donderdag maakte Cyprus bekend een groot aardgasveld uit de kust van de havenstad Pafos te hebben ontdekt. De Italiaanse onderneming ENI, die boringen doet in het gebied, bevestigde de vondst. De aardgas zou "van excellente kwaliteit" zijn en deskundigen vermoeden dat een omvang heeft 75 miljard kubieke meter. Nader onderzoek is nodig.

Verdeeld Cyprus

Cyprus is sinds 1974, na een militaire staatsgreep in Griekenland en een interventie door het Turkse leger, verdeeld in een noordelijk Turks en een zuidelijk Grieks deel. Het zuiden is de door de EU erkende republiek Cyprus. Turkije erkent die republiek niet. Zolang de kwestie Cyprus niet is opgelost, probeert Turkije de winning van aardgas bij Cyprus tegen te houden. De proefboringen leidden al eerder tot spanningen.

De kwestie leek vorig jaar dicht bij een oplossing, maar de onderhandelingen liepen stuk.