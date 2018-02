Verkleed, polonaise en liters bier: carnaval is losgebarsten!

Praalwagens door straten, hossende mensen in kleurrijke outfits en veel bier. Carnaval 2018 is in alle hevigheid losgebarsten.

Hoewel het feest officieel morgen pas begint en dinsdag eindigt, is er al sinds gistermiddag volop voorpret in Limburg en Brabant. In Roermond werden duizenden mensen opgewarmd op het muziekevenement Sjtasiefestasie door zangeres Beppie Kraft. Artiesten als de Deurzakkers en Vader Abraham brachten de stemming erin in een hotel in Eindhoven.